Justin Kluivert dans le viseur d'un club de D1A

Marc Overmars a réussi à réaliser quelques transferts intéressants pour le Royal Antwerp FC l'été dernier. Le Néerlandais veut réitérer cela cet été.

Depuis que Marc Overmars est devenu le directeur technique de l'Antwerp, le mercato a pris l'accent batave avec les arrivées de Mark Van Bommel, puis de Vincent Janssen, de Calvin Stengs, de Jurgen Ekkelenkamp et Gyrano Kerk.

Le matricule 1 pourrait frapper à nouveau fort l'été prochain, selon Tuttomercatoweb. Le Great Old aurait jeté son dévolu sur Justin Kluivert, le fils de la légende néerlandaise Patrick Kluivert. Prêté par l'AS Roma à Valence cette saison, l'ailier a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 22 matchs. Les Espagnols souhaitent l'acquérir définitivement auprès du club romain et disposent d'une option d'achat de 15 millions d'euros, mais ils veulent baisser le prix. Les Giallorossi ne veulent rien entendre et veulent la somme exigée.

L'Antwerp et Paul Gheysens sont prévenus. De plus, l'Ajax, Wolfsburg et Fulham convoitent également le joueur âgé de 22 ans.