L'Inter ciblerait déjà le remplaçant de Lukaku

Les rumeurs autour de l'avenir de Big Rom vont bon train, lui qui est prêté par Chelsea à l'Inter Milan.

Cet été, il est fort probable que Romelu Lukaku doive se trouver un nouveau club. La route semblerait tant bouchée à Chelsea qu'à l'Inter.

Concernant les Nerazzurri, qui devraient prochainement prolonger Dzeko, ces derniers s'intéresseraient à une potentielle recrue en attaque. Il s'agirait de Mateo Retegui, le petit nouveau de la sélection nationale italienne. Sky Italia renseigne que les Intéristes suivent l'attaquant prêté par Boca Juniors au CA Tigre depuis un certain temps et qu'ils l'auraient observé depuis les tribunes ce jeudi, lors de son premier but avec l'Italie face à l'Angleterre.

Au micro de Sportitalia, Carlos Retegui, père et agent joueur, a tenu à calmer le jeu. "Aujourd'hui, sa tête est entièrement tournée vers Tigre et les Azzurri (l'équipe nationale italienne). Il doit rester calme et garder les pieds sur terre : il ne doit penser à rien d'autre qu'à apprendre et à s'améliorer."