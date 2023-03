La femme d'Achraf Hakimi met les choses au clair

Mis en examen pour viol en début de mois, le back droit du Paris Saint-Germain traverse une période compliquée.

Ce lundi, la femme de d'Achraf Hakimi, Hiba Abouk, a annoncé que le couple se trouve en instance de séparation. Une décision qui est bien antérieure à cette affaire et qui n’a rien à voir avec elle. "La réalité est qu’il y a quelque temps, après avoir beaucoup réfléchi, le père de mes enfants et moi avons pris la décision de mettre fin à notre relation, bien avant les événements dans lesquels j’ai été impliqué dans les médias", a confié l’actrice dans une lettre publiée par le journal El Pais.

"Après avoir pris la décision de se séparer légalement et de cesser de vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur bien connue qu’implique une séparation, et d’accepter le chagrin de l’échec d’un projet familial pour lequel je m’étais donnée corps et âme, il faudrait que j’affronte cette ignominie. J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc. Il va sans dire que dans ma vie j’ai toujours été et serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l’accusation, on ne peut que se fier au bon déroulement de la justice", a conclu Hiba Abouk.