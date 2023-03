Un prometteur attaquant suédois en route vers l'Antwerp

La saison est loin d'être terminée, mais le Great Old, qui disputera la finale de la Coupe et qui est encore en course pour le titre en Pro League, pense aussi à la saison prochaine.

Si l'on en croit les informations de Fabrizio Romano, l'Antwerp aurait déjà identifié l'une de ses recrues pour le mercato estival. C'est le Suédois Jacob Ondrejka, qui est proche de rejoindre le Bosuil, en échange d'un chèque de 1,7 million d'euros.

Également suivi par Bruges, l'AZ et Besiktas, Jacob Ondrejka évolue à Elfsborg, il est titulaire en équipe nationale espoirs et a même déjà eu droit à sa première cap avec l'équipe nationale A de la Suède, avec un but à la clé, contre l'Islande, en janvier.

Understand Royal Antwerp are set to sign Swedish striker Jacob Ondrejka on permanent deal from Elfsborg — talent born in 2002 will cost €1.7m fee 🇸🇪🤝🏻 #transfers



AZ, Besiktas, Club Brugge were also interested, Antwerp are closing in on the deal completed by agent Steinar Dietz. pic.twitter.com/OCpaV93AGT