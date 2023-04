Un ancien international préfère Castagne à la place d'un Diable qui a pourtant convaincu en Allemagne

Les Diables Rouges ont été convaincants lors de la dernière période internationale contre l'Allemagne et la Suède. Wesley Sonck est revenu sur ces deux rencontres.

Deux victoires, six buts et deux buts encaissés... Tel est le bilan de l'équipe nationale. Selon Wesley Sonck, Tedesco a encore du pain sur la planche après ces deux matches. Selon lui, le poste d'arrière gauche doit faire l'objet d'une attention particulière. Arthur Theate et Alexis Saelemaekers ont tenté d'occuper ce poste, mais sans convaincre l'ancien buteur de Genk.

"J'ai trouvé Theate très bon, mais ce sont des postes où il n'y a pas beaucoup de jeunes", a déclaré Sonck. "Il y a beaucoup de droitiers qui se retrouvent au centre quand on joue à trois. Le poste d'arrière gauche n'est pas aussi encombré. J'aimerais aussi voir Castagne jouer à gauche, mais le problème est qu'il faut alors utiliser Meunier à droite."