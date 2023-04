L'Antwerp va-t-il battre un record ce week-end ?

Ce dimanche (16h), l'Antwerp recevra le Cercle de Bruges au Bosuil lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Mark van Bommel doit prendre au minimum un point lors des trois matchs restants pour améliorer le record de points de l'Antwerp en championnat (depuis la promotion en 2017). Le record actuel est détenu par Brian Priske avec 63 points pris en 34 matches.

Sous la houlette de Van Bommel, le compteur affiche 63 points. "Cela montre que nous nous en sortons bien, même si nous avons perdu des points inutilement ici et là. L'essentiel est maintenant de maintenir l'écart avec Genk et l'Union aussi faible que possible, et de préférence de le réduire. Tout commence donc par notre propre victoire contre le Cercle ce dimanche", a confié Van Bommel en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Pour rappel, le RAFC a signé un départ parfait avec neuf victoires consécutives en championnat avant de perdre pour la première fois à Courtrai (2-1) le 2 octobre dernier.