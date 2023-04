Fabio Silva a oublié Anderlecht et "profite de chaque instant"

Parti en claquant la porte à l'intersaison, Fabio Silva a oublié son semi-échec à Anderlecht. Le Portugais s'éclate au PSV Eindhoven, où il n'écarte pas de rester.

Fabio Silva (20 ans) a retrouvé le sourire. Après une première partie de saison réussie dans les chiffres (11 buts, 4 assists en 32 matchs, toujours meilleur buteur du RSCA en championnat cette saison), le Portugais a quitté Anderlecht où il ne s'épanouissait plus dans le jeu. Il a alors été prêté au PSV Eindhoven.

Et depuis, à quelques centaines de kilomètres au Nord de Bruxelles, Silva enchaîne. Il compte déjà 4 buts, et n'exclut pas de prolonger son séjour en Eredivisie. "Je profite de chaque instant au PSV, je me sens mis en valeur ici", se réjouit-il en conférence de presse.

"Oui, j'aimerais rester. Mais au terme de la saison, ce sera le moment d'en parler avec les clubs", conclut le Portugais.