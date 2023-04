Dominik Thalhammer est dans la pire situation possible, estime un ancien Diable Rouge

Après une saison compliquée, les Côtiers ont aujourd'hui plus qu'un pied en Challenger Pro League.

Plus proche que jamais de la D2, le KV Ostende est secoué par la révolte de certains joueurs par rapport à Dominik Thalhammer, alors que certains supporters ont également décidé de manifester leur mécontentement vis-à-vis de la direction du club.

Pour Franky Van Der Elst, l'action des joueurs est un manque de respect par rapport à l'entraineur : "Si j'étais coach et que mes joueurs me disaient un jour qu'ils ne voulaient pas monter sur le terrain, car ils préféraient (avec tout le respect que je leur dois), être coachés par Kurt Bataille (l'entraîneur des espoirs, ndlr), je leur dirais alors que je plie bagages et rentre chez moi", explique l'ancien Diable Rouge dans Het Nieuwsblad.

Selon lui, Thalhammer vit le pire scénario en tant qu'entraîneur : "Que faire à ce moment là ? Le fait que vos joueurs ne veuillent plus continuer à travailler avec vous est la chose la plus douloureuse que vous puissiez vivre. A sa place, j'aurais préféré qu'on me mette à la porte il y a trois semaines."