Wouter Vrancken se méfie d'Anderlecht

Le Racing accueillera Anderlecht pour le choc de ce dimanche en JPL.

Le leader Genk voit la concurrence se rapprocher et aspire à une victoire et à trois points précieux, afin de garder ses distances avec l'Union.

Mais à l'occasion du choc face à Anderlecht ce sera tout sauf facile. Et Wouter Vrancken se méfie du Sporting, malgré le match de jeudi : "Nous avons encore vu que pour la sixième fois, ils ont réussi à garder le clean sheet. En plus de cela, ils ont été très efficaces face à l'AZ. Ils ont un bloc solide et font preuve de beaucoup d'intensité. Nous devrons contrer cela avec suffisamment de qualité. Mais nous croyons fermement en nos chances", a expliqué le coach limbourgeois à Sporza.

"Anderlecht a toujours sa place en PO1. Ce sera un adversaire à craindre", ponctue ce dernier.