Simon Mignolet : "Nous retrouvons peu à peu le vrai Bruges"

Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, mais Simon Mignolet ne pouvait pas être satisfait après Westerlo-Club de Bruges. Ce partage signifie que c'est quasiment fini pour le top 4.

Le Club de Bruges aurait pu l'emporter à Westerlo, mais c'était sans compter sur les arrêts de Bolat et la sauvetage de Maxime De Cuyper sur la ligne. "C'était notre meilleur match depuis longtemps", a jugé Simon Mignolet à l'issue de la rencontre. "Nous devons concrétiser nos occasions, ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui", a souligné le portier brugeois.

Le gardien de but vit une saison très difficile avec le Club mais voit l'équipe sortir progressivement du marasme grâce à l'entraîneur. "Ça s'est mal passé avant. Mais nous ne pouvons plus rien y changer aujourd'hui. En revanche, je constate que depuis l'arrivée de Rik De Mil, nous retrouvons peu à peu le vrai Bruges. Les choses vont mieux sur le plan défensif et nous conservons donc le zéro. C'est la quatrième fois au cours des cinq derniers matches. Au milieu de terrain, Onyedika prend de plus en plus de place. Seuls les buts ont manqué aujourd'hui, ce qui est regrettable."

Cette perte de points signifie que La Gantoise peut mettre fin aux derniers espoirs brugeois en s'imposant sur le terrain du KV Malines ce dimanche. "En effet, nous ne comptons qu'un point de plus que Gand et le Standard, mais je suis tout de même satisfait de la manière dont nous jouons en ce moment. D'un autre côté, nous sommes conscients que nos chances de participer aux Playoffs 1 se sont encore un peu réduites. Si nous devons disputer les Playoffs 2, nous essaierons de les gagner. Nous le devons à notre statut de Club de Bruges", a conclu Mignolet.