Le Standard face à un choix cornélien pour son déplacement à Louvain

Les Rouches ont très peu de chances de se qualifier pour les Play-Offs 1 mais peuvent espérer un miracle : une contre-performance de Bruges et La Gantoise contre Eupen et Ostende, tout en s'imposant à Den Dreef.

Il y a douze mois, personne n'aurait imaginé que le Standard serait encore en lice pour disputer les Play-Offs 1 à la veille de la dernière journée de phase classique. Et si les Rouches ne se battront probablement pas pour le titre cette saison, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et leurs unités évitablement perdues contre Seraing, Courtrai et Zulte-Waregem, par exemple.

Désormais, les joueurs de Ronny Deila doivent espérer un miracle : Bruges et La Gantoise doivent perdre des plumes contre Eupen et Ostende et le Standard doit s'imposer à Louvain. Presque inimaginable. Le matricule 16 disputera donc vraisemblablement les Play-Offs 2 et pourra y nourrir d'importantes ambitions.

Pour ce dernier déplacement à Den Dreef, l'entraîneur norvégien du Standard sera confronté à un choix cornélien. En effet, Steven Alzate, Merveille Bokadi, Cihan Çanak, Aron Dønnum, Philip Zinckernagel et Filippo Melegoni sont sous la menace d'une suspension et manqueront la première journée des Play-Offs en cas d'avertissement ce dimanche.

Dans le cas contraire, ces six joueurs verront leur nombre de cartons jaunes remis à zéro dès lundi matin. Ronny Deila prendra-t-il donc le risque d'aligner autant de joueurs risquant de manquer une rencontre probablement plus importante ? Le Standard va-t-il tenter le tout pour le tout ou davantage mesurer ? La réponse sera donnée sur le coup de 17h30 dimanche, lors de la révélation de la composition de Ronny Deila.