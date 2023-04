Deux Rouches incertains avant le déplacement à OHL

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège disputera la dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League à OHL.

Deux pièces majeures du Standard de Liège pourraient être absentes lors de la dernière journée de la phase classique. "Gojko Cimirot et Philip Zinckernagel sont incertains pour le match à OHL. Ils pourront jouer seulement s'ils sont à 100%. Nous le saurons demain", a confié Ronny Deila en conférence de presse avant de donner de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie liégeoise. "Jacob Barrett Laursen s'est entraîné toute la semaine et fera partie de la sélection ce week-end. Nathan Ngoy doit passer des tests et s'il les réussit, il pourra débuter les entraînements lundi prochain. Enfin, Gilles Dewaele fera son retour lors de la préparation estivale. Il ne touche pas encore le ballon, mais il recommence à courir", a souligné le technicien norvégien.

Six joueurs (Alzate, Bokadi, Canak, Cimirot, Dönnum et Melegoni) sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune à Den Dreef. Pas de quoi inquiéter le T1 des Rouches. "Cela ne change rien à ma façon de procéder, nous jouerons le coup comme d'habitude. Quand une chose doit se produire, elle se produit. Nous avons encore une chance de faire partie du top 4 alors nous ferons tout pour gagner. Nous devrons aussi espérer un faux-pas de Bruges et de Gand. Cela tient du miracle, mais les miracles peuvent arriver. Mais pensons tout d'abord à gagner, nous verrons ensuite", a précisé l'ancien coach du Celtic avant d'évoquer le match de dimanche.

"Ce sera un match compliqué et fort intense. Je pense que nous aurons la possession, mais nous devrons faire attention à leurs ailiers fort rapides. Il faudra défendre ensemble et bien faire circuler le ballon", a conclu Deila.