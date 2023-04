Éric Deflandre : "Nous avons l'art de nous mettre en difficulté"

Ce samedi soir, le RFC Liège s'est fait peur contre Winkel lors de la 34ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège pensait avoir plié la rencontre après un peu moins de trente minutes de jeu en menant déjà 3-0 grâce à des réalisations de Lambot (9e), Prudhomme (12e) et Mouhli (29e). Mais les Sang et Marine ont ensuite laissé revenir Winkel au score avec des buts de Tal (37e), Sula (62e) et Van Marcke (77e). Alors que Rocourt était sans voix et accusait le coup, les Liégeois sont revenus à la charge et ont arraché la victoire en fin de rencontre via des buts de Panepinto (82e) et Loemba (90e).

"Nous avons l'art de nous mettre en difficulté alors que nous avions le match en mains. Nous menions 3-0 puis nous avons commencé à douter sur une bête phase arrêtée. C'est là que nous voyons que nous devons encore grandir. Ne pas être dérouté après un petit couac, mais nous avons encaissé ensuite un deuxième puis un troisième buts", a confié Éric Deflandre à l'issue de la rencontre.

"Heureusement que nous sommes parvenus à repartir vers l'avant tout en faisant la différence. Les changements ? Les jeunes Arslan et Panepinto sont bien rentrés et ont apporté un nouveau souffle", a souligné le T1 des Sang et Marine avant d'aborder le collectif liégeois. "L'esprit de groupe fait partie des grandes forces de notre équipe cette saison. Nous donnons du temps de jeu à tout le monde et la dynamique à l'entraînement est très bonne. Les joueurs s'entendent bien sur et en-dehors du terrain", a conclu le T2 de Liège.

Avec désormais 12 points d'avance sur la RAAL (4ème) à quatre journées de la fin du championnat, le RFC Liège devra attendre le week-end prochain pour valider sa montée en D1B lors de son déplacement à Tirlemont dimanche après-midi (15h).