L'ultime (?) gifle d'Ancelotti à Eden Hazard

Ce mardi soir, la presse espagnole pensait qu'Eden Hazard allait être titulaire. C'est mal connaître Carlo Ancelotti, visiblement...

Sans Vinicius Jr et Karim Benzema, entre autres, Carlo Ancelotti allait faire tourner ce mardi en déplacement à la Real Sociedad. Résultat : AS s'imaginait qu'Eden Hazard serait titulaire en Liga pour la première fois depuis septembre, et nous étions tombés dans le panneau en relayant cette information.

C'était mal connaître l'entraîneur du Real Madrid. Hazard est loin, très loin dans la hiérarchie Merengue, derrière le trio Asensio-Mariano-Rodrygo, qui a débuté devant. La rencontre n'ayant pas pris le cours espéré, avec une Real Sociedad qui a pris le contrôle du match et gagné 2 buts à 0, Hazard n'a même pas eu l'occasion de monter au jeu.

Une ultime gifle ? Plutôt un dernier signe, pour ceux qui en doutaient encore ou avaient une petite lueur d'indécrottable espoir au fond du coeur, qu'Eden Hazard ne jouerait pas tant que Carlo Ancelotti serait sur le banc...et perdrait donc son temps et son football semaine après semaine.