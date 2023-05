Rien n'est joué pour Buchanan

On annonçait que le transfert de Tajon Buchanan du Club de Bruges vers l'Inter était pratiquement conclu. Cependant, on en est encore loin. D'après la presse italienne, il y a bien un accord... mais entre le joueur et le club de Romelu Lukaku.

L'accord entre les deux clubs n'est pas encore trouvé. Pire même, les deux clubs ne se sont pas encore rencontrés pour parler d'un éventuel transfert. Il est donc clair que le Canadien n'est pas encore prêt de poser avec la vareuse interiste.

🚨 #Inter have an agreement in principle with Tajon #Buchanan.



💡 Inter will open talks with Club Brugge in the next days to try to reach an agreement.



👤 @NicoSchira pic.twitter.com/oZSJaezHOX