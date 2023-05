Soulagement temporaire

Depuis la lourde défaite à domicile contre Montpellier (0-4), Philippe Clement est sous le feu des critiques et peut trembler pour sa place.

Du coup, ce dimanche, sur la pelouse de la lanterne rouge déjà reléguée, le SCO d'Angers, Monaco devait se reprendre. Pour ce duel, Philippe Clement avait décidé de se passer de son capitaine, Wissam Ben Yedder, qui avait loupé la causerie tactique du samedi.

En première période, les joueurs de la Principauté dominent et finissent par trouver l'ouverture via un superbe but de Golovin. Après la pause, c'est Boadu qui semble donner un avantage définitif à l'actuel quatrième du championnat.

Mais les Monégasques sont fébriles et dans la foulée, les locaux réduisent la marque par Siba (1-2). Le score ne bougera pas. Monaco profite de sa victoire, oui, mais aussi des points perdus par Lille et Rennes ce samedi soir.

De son côté, Philippe Clement peut souffler avec ces trois points. Cependant, l'objectif de Monaco était de disputer la Ligue des champions, ce qui semble impossible à atteindre. Du coup, la quatrième place sera un must pour Monaco. Le calendrier ne sera cependant pas simple, avec des matches contre Lille, Lyon, Rennes et Toulouse.