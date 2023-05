Un joueur du Standard a le choix : une grosse réduction salariale ou un départ vers l'est du Monde

777 Partners souhaite toujours diminuer la masse salariale du Standard. Gojko Cimirot a reçu une nouvelle prolongation de contrat, mais devrait s'asseoir sur 40% de son salaire.

Désormais relégué à cinq longueurs de Gand dans la course à l'Europe, le Standard a entamé son mercato estival et devrait enregistrer dans les prochains jours l'arrivée d'Isaac Price, jeune médian défensif évoluant à Everton. Un poste de milieu défensif repensé à Sclessin puisque selon les informations de Sudinfo, Fergal Harkin se serait entretenu avec l'agent de Gojko Cimirot cette semaine en vue d'une éventuelle prolongation de contrat.

Arrivé en 2018, le Bosnien de 30 ans fait à présent partie des meubles à Sclessin et reçoit toujours les faveurs de son entraîneur, Ronny Deila. Cependant, les finances ne sont toujours pas illimitées en bord de Meuse et 777 Partners ne souhaite pas dépenser sans compter. La première étape pour débloquer des fonds pour des transferts est donc de diminuer la masse salariale.

Toujours selon les dires de Sudinfo, Gojko Cimirot aurait donc reçu cette semaine une offre de prolongation de contrat... avec une réduction de salaire de 40%. Évalué à 1.5M€ sur Transfermarkt et pisté par des pays du Moyen-Orient et de l'est du Monde, le milieu défensif va devoir faire le choix de poursuivre l'aventure du renouveau du Standard en s'asseyant sur une partie de son salaire ou de partir vers un eldorado financier à l'autre bout du globe.