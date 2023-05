Le Standard face à un énorme chantier cet été

Entre des joueurs en prêt et d'autres en fin de contrat, le milieu de terrain du Standard sera au coeur du mercato estival. La direction s'active déjà pour bâtir l'entrejeu de la saison prochaine.

Si l'arrivée de l'été est traditionnellement synonyme de retour des grands chantiers sur nos routes, les travaux qui s’annoncent du Standard de Liège risquent eux aussi d’être conséquents. Ici, pas question de la pagaille consécutive à l’installation des rails de tram dans la cité ardente mais bien de la réfection de trous : ceux occasionnés dans l’entrejeu par le mercato à venir.

Ce samedi, le Standard s’apprête à accueillir Westerlo sans Steven Alzate, suspendu suite à ses deux cartes jaunes reçues face à La Gantoise. Le Colombien avait déjà manqué la première rencontre de ces Playoffs face au Cercle de Bruges pour les mêmes raisons.

Deux semaines plus tôt, à OHL, c’étaitqui avait été ménagé par Ronny Deila. Le Standard n’a gagné aucune de ces deux rencontres, affichant une inquiétante fébrilité défensive face aux Louvanistes avant de connaître toutes les peines du monde à prendre le jeu à son compte au Cercle.

Un avant-goût de ce qui pourrait se passer cet été. En effet, le contrat de Cimirot arrive à échéance tandis qu’Alzate devrait retourner à Brighton, à qui il appartient. Le Standard pourrait donc devoir composer sans l’intelligence de jeu du premier et sans la créativité du second la saison prochaine.

Le Bosnien a bien reçu une offre de renouvellement de contrat mais selon nos confrères de Sudinfo, elle est assortie d’une réduction salariale de 40%. Alors que dans le même des pays du Moyen-Orient lui feraient les yeux doux avec des propositions financières nettement plus intéressantes à la clé.

Quant à son compère colombien, la possibilité de le voir rester une saison de plus à également été émise par le principal intéressé, malgré l’absence d’option d’achat pour le Standard : “Rester un an de plus ? C'est possible, on ne sait jamais de quoi est fait le football. Je pourrais rester car le Standard est un super club, les gens ici sont formidables et j'aime ce que nous faisons”.

Mais à nouveau, les chances de le voir prolonger son aventure en bord de Meuse sont loin d’être maximales, d’autant que ses propos datent du 10 mars dernier, à la veille du match au, avec la perspective de finir dans le top 4 et de décrocher une place européenne. Un facteur important pour l’avenir du milieu de terrain : “Évoluer sur la scène européenne, c’est forcément quelque chose d’attirant et cela ne m’est encore jamais arrivé dans ma carrière. La Premier League est le meilleur championnat du monde et y retourner est également un objectif”. Le Standard aurait donc tout intérêt à finir premier des European Playoffs mais compte déjà cinq points de retard sur Gand.

Lors des récentes absences de l’un des deux hommes, c’est le polyvalentqui avait été replacé dans l’entrejeu. Sauf que l’Italien est lui aussi prêté et devrait retourner à la Genoa, qui remonte en Serie A, à la fin de la saison. Lui non plus ne sait pas de quoi son avenir sera fait : “Je ne sais pas encore si je retournerai en Italie ou pas. Ce n’est pas mon choix. On va parler et décider de cela dans les prochaines semaines. Mais je suis très heureux ici au Standard avec le coach et avec mes équipiers. Je me développe bien et j’ai du temps de jeu. Si les deux clubs décident de prolonger mon prêt d’un an ? J’en serais heureux” déclare-t-il à La DH Les Sports +.

Face à toutes ces incertitudes, la direction travaille d’arrache-pied pour que les travaux ne s’éternisent pas. C’est ainsi que les discussions sont déjà bien avancées avec Isaac Price, un milieu de terrain de 19 ans évoluant à Everton. En fin de contrat, il devrait privilégier l’offre rouche à celles des Rangers et du Celtic selon Sudinfo.

Autre profil approché, Pieter Gerkens arrive lui aussi en fin de contrat à l’Antwerp, ce qui permettrait de ne pas exploser le budget alloué aux travaux. Autres points positifs, le joueur connaît parfaitement le championnat et plaît à Ronny Deila : “Nous le connaissons très bien. C'est un joueur expérimenté et intelligent tant sur le terrain qu'en dehors. De plus, il est belge et c’est un box-to-box capable de marquer facilement. Il n’a pas eu de chance cette saison avec plusieurs pépins physiques, mais il est certain que c’est un joueur qui pourrait nous permettre de nous améliorer" a déclaré l’entraîneur norvégien en conférence de presse.

Après les mouvements à tous les étages du club l’an dernier, le Standard risque de connaître un nouvel été agité, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Comme souvent, la tension devrait se cristalliser autour de ceux qui n’avancent pas sur la bande du milieu.