Lawrence Visser et Nicolas Laforge dans le VAR lors de la 4e journée de Play-Offs, Bert Put dirigera Westerlo - Standard

Les arbitres de la 4e journée des Play-Offs sont connus. Bert Put sera à Westerlo - Standard, Jonathan Lardot dirigera Genk - Union.

Le suspense est à son comble en Jupiler Pro League alors qu'il ne reste que trois journées à disputer. Si Gand a pris la mesure de tout le monde et n'est déjà plus qu'à un match de se qualifier sur la scène européenne, la lutte fait rage pour le titre entre l'Antwerp et l'Union. Balayé au Parc Duden, Genk a fait un sérieux pas en arrière.

Cette 4e journée pourrait donc être décisive et la désignation des arbitres est un moment attendu, pour ne pas dire craint, par l'ensemble des supporters. La nouvelle est tombée, c'est Jonathan Lardot qui arbitrera la rencontre entre le Racing Genk et l'Union, tandis que Nicolas Laforge sera dans le VAR.

Le leader Anversois reçoit Bruges, une rencontre dirigée par Bram Van Driessche et vérifiée dans la camionnette de Tubize par Jasper Vertgoote. En Europe Play-Offs, Bert Put et Wesli De Cremer (VAR) superviseront Westerlo - Standard, Erik Lambrechts et Lawrence Visser (VAR) ont été désignés pour Gand - Cercle de Bruges.