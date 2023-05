Une légende de l'Antwerp donnera le coup d'envoi dimanche

Pour donner un coup de pouce supplémentaire aux joueurs et/ou aux supporters, l'Antwerp a fait appel à une véritable légende pour donner le coup d'envoi dimanche contre l'Union SG.

Hans-Peter Lehnhoff (59 ans) donnera le coup d'envoi du match Antwerp-Union SG. L'Allemand a gagné la Coupe de Belgique en 1992 et a disputé plus de 350 matches pour le Great Old de 1987 à 1994, dont la finale de la Coupe d'Europe contre Parme en 1993. Le milieu de terrain est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs à avoir porté le maillot anversois.

L'Antwerp a également annoncé que Louis Lambert (91 ans) était invité à assister au match contre l'Union. Lambert est le seul joueur de l'équipe championne de 1957, la dernière année où le Great Old a été sacré champion, qui soit encore en vie.