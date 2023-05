Un but et un cap symbolique pour Nacer Chadli: "C'est quelque chose dont je rêvais"

Nacer Chadli a été célébré avant le match et il a ouvert le score contre La Gantoise. Mais la suite lui a moins souri: il est sorti "légèrement blessé" aux adducteurs et les Campinois ont été battus.

Nacer Chadli était titulaire avec Westerlo contre La Gantoise et c'est un petit événement puisque l'ancien Diable Rouge disputait samedi soir le 500e match de sa carrière en club.

Un cap symbolique. "500 matchs, c'est quelque chose, mais j'espère encore en jouer quelques-uns. C'est quelque dont je rêvais et je suis très heureux de l'avoir fait", sourait-il à l'interview d'après-match.

"On a concédé trop d'occasions pour espérer gagner"

Mis à l'honneur avant le coup d'envoi, le Liégeois a aussi mis un point d'honneur à célébrer l'événement sur le terrain, puisque c'est lui qui a ouvert le score à la 23e minute de jeu. Mais ça n'a pas suffi aux Campinois, finalement battus 1-3 pour leur dernier match de la saison à domicile.

"C'est dommage", regrette Nacer Chadli. "On avait fait une bonne première mi-temps, mais après le repos, on n'a pas suffisamment respecté nos principes de jeu et on a concédé trop d'occasions pour espérer gagner le match."