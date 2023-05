L'Antwerp le voulait, ce Toulousain ne viendra pas ; quid de Brecht Dejaegere ?

L'Antwerp était sur les rangs pour le médian du TFC Branco Van der Boomen, mais le Néerlandais a signé à l'Ajax Amsterdam. Brecht Dejaegere, lui, n'a pas encore dévoilé son futur...

La perspective de jouer l'Europe sous la houlette de Marco Van Bommel n'a pas suffi à convaincre Branco Van der Boomen (27 ans). Alors que, selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp s'intéressait au milieu de terrain laissé libre par Toulouse, Van der Boomen a signé à l'Ajax Amsterdam.

Présent à Toulouse depuis 4 saisons, Branco Van der Boomen est l'un des quatre cadres laissés libres par Toulouse au terme de la saison actuelle et après une victoire en Coupe de France. Parmi ceux-ci, on retrouve également un certain Brecht Dejaegere.

Capitaine du TFC, l'ancien gantois est une affaire à saisir et on ne serait pas surpris de le voir revenir par la grande porte en D1A. Probablement pour un club jouant l'Europe (que Toulouse va disputer via la Coupe). Qui tentera le coup ?