Hallucinant communiqué du RWDM : Textor accuse Dailly...de détournement de fonds et "comportement toxique"

Le RWDM a officialisé le départ de Thierry Dailly via son propriétaire, John Textor. L'Américain s'est exprimé via un communiqué absolument hallucinant.

Comme annoncé ce mercredi matin, le RWDM se sépare de son président et de celui qui en a été le visage depuis 8 ans : Thierry Dailly. Via un communiqué particulièrement long et détaillé, John Textor, propriétaire du RWDM, a expliqué sa décision en des termes parfois...hallucinants.

Textor, après avoir remercié les supporters, commence par évoquer son rôle au sein du club après son arrivée : "J’ai spécifiquement choisi de ne pas interférer avec les décisions du groupe sportif pendant le mercato d’hiver 2021-2022, à l’exception de l’apport de fonds pour soutenir le choix des signatures du groupe sportif. C’est après la promotion manquée du club que je me suis engagé à prendre le contrôle et à tout mettre en œuvre pour assurer la promotion pendant la campagne 2022/23".

C'est là qu'arrive le premier tacle à Thierry Dailly : "Avec un effectif incomplet et la nécessité d’agir très rapidement, M. Dailly a été écarté des décisions footballistiques à ce moment-là, et nous avons entrepris une progression majeure des initiatives de recrutement de joueurs afin d’être prêts pour la saison qui approchait à grands pas".

Après une longue description des difficultés encourues en début de saison, Textor pose un constat terrible :

"Sous le leadership directe de M. Dailly, notre département sportif a échoué sur trois points essentiels:

1. L’incapacité à fournir à RWDM un effectif compétitif ;

2. L’incapacité à fournir des joueurs qualifiés belges qui répondraient à nos exigences pour les jours de match :

3. Réticence à s’engager dans les tâches de scouting qui sont exigées d’un directeur sportif et un département sportif".

Si nous vous renverrons en lien vers le communiqué complet, d'une longueur incroyable et très détaillé en ce qui concerne les difficultés de la relation Textor-Dailly, il se termine par des accusations d'une gravité extrême. John Textor écrit en effet :

"En résumé, les raisons de son licenciement (Thierry Dailly, nda) de tous ses postes au Club, y compris son dernier rôle de président du conseil d’administration, sont les suivantes :

1. Détournement des fonds du club ;

2. Abus de pouvoir d’entreprise, perturbation de la gouvernance d’entreprise

3. Comportement violent et intimidant de M. Dailly, entraînant un environnement de travail toxique.

4. Des actions et des déclarations incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères en tant que club de football moderne ancré à Bruxelles".

Thierry Dailly n'est donc officiellement plus au RWDM, et John Textor a plutôt intérêt à être sûr de son coup s'agissant de telles accusations, car la réponse pourrait se faire par voie légale...

Le communiqué complet : https://www.rwdm.be/fr/club-statement-2/?fbclid=IwAR2-esGYAE0KfdaKXTVuPVyUbrDHPUN8cSPZesHGyUtqoTGjPAWy6QW07FQ