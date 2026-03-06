Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Jérémy Taravel devrait rester sur le banc d'Anderlecht, mais un détail administratif complique la situation.

Jérémy Taravel ne peut officiellement s'asseoir sur le banc d'Anderlecht en tant qu'entraîneur principal que pendant 30 jours, car il ne possède pas le diplôme "UEFA Pro License", obligatoire pour ce poste. Le club doit nommer un entraîneur disposant de ce diplôme avant le 10 avril pour être en règle.

De son côté, Taravel n'est pas inquiet. "Cela ne me préoccupe pas, le club travaille sur le dossier. Normalement, ça n'influencera pas la décision de savoir si je reste ou non. Peut-être qu'il y aura plus de nouvelles la semaine prochaine, mais pour l'instant je me concentre uniquement sur le match contre le Club de Bruges."

Selon le club, il s'agit d’une question administrative. Taravel possède bien un diplôme UEFA A, mais celui-ci ne suffit pas pour être entraîneur principal en Jupiler Pro League.

Une formation à l'étranger

Pour régler ce problème, Taravel va suivre une formation d'entraîneur à l'étranger. L'objectif est d'obtenir le diplôme Pro License le plus rapidement possible afin de répondre aux exigences du règlement.



Anderlecht peut compter sur deux entraîneurs du centre de formation, Roel Clement et Stéphane Stassin, qui possèdent tous les deux le diplôme Pro License. Si nécessaire, l'un d'eux pourrait temporairement prendre place sur le banc.