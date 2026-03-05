"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

Le père d'Ali Maamar, Saïd Maamar, s'est confié à propos de son fils. Il s'est dit extrêmement fier de lui.

Ali Maamar a réussi à se faire une place au sein de l'équipe première d'Anderlecht, un accomplissement que très peu de joueurs parviennent à réaliser malgré leurs rêves

Tout est allé très vite pour Maamar récemment. Il a signé son premier contrat avec l'équipe première d'Anderlecht en mars 2025, avant de disputer les play-offs 1 peu de temps après. Avant cela, l'arrière droit évoluait avec les RSCA Futures en D1B.

"Je suis extrêmement fier qu'il soit arrivé en équipe première d'Anderlecht", a raconté Saïd Maamar, père du jeune joueur, au micro de La DH Les Sports+.

Un papa plus fier que jamais

"Je suis fier parce que je sais que c'est un chemin compliqué. Il s'était fixé cet objectif, mais il connaissait les difficultés qui allaient avec."



Il est clair : Ali Maamar ne pense pour le moment qu'à Anderlecht. "L'idée est qu'il continue de progresser, qu'il s'installe durablement à Anderlecht. On a beaucoup de respect pour le club et on refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin."