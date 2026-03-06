Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

La blessure de César Huerta continue d'inquiéter Anderlecht. Écarté des terrains depuis plus de quatre mois à cause d'une pubalgie, la situation de l'ailier mexicain ne s'est pas améliorée.

La première opération de César Huerta n'a malheureusement pas apporté les résultats espérés. Selon l'entraîneur par intérim Jérémy Taravel, une complication est apparue, obligeant l'ailier mexicain à repasser sur la table d'opération.

"Un problème est survenu et il a décidé de se faire réopérer ici, en Belgique. Est-ce que la Coupe du Monde est finie pour lui ? Non, nous visons un retour avant la fin de la saison", a confié Taravel.

Sa blessure s'avère plus complexe que prévu. Trois mois après sa première intervention, un retour "rapide" n'est pas à l'ordre du jour et Anderlecht refuse de prendre le moindre risque avec son joueur de 25 ans. Revenir trop tôt augmenterait le risque de rechute.

Un retour pour la fin des play-offs ?

Si une pubalgie se soigne généralement bien chez les athlètes, c'est plus délicat pour les footballeurs. À cause des changements de direction et des appuis, l'aine doit être totalement guérie. Le staff médical veut à tout prix éviter que Huerta ne reparte pour des mois de rééducation.



Pourtant, la direction croit énormément en lui. Le Mexicain a le profil pour devenir un titulaire indiscutable. Tout est mis en œuvre pour qu'il soit à 100 % pour la fin des Play-Offs.