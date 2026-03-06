Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat continue d'impressionner à Anderlecht. Pourtant, une place dans la sélection pour la Coupe du monde semble encore loin d'être acquise. Il a réagi à ce rêve de disputer le Mondial 2026.

Nathan De Cat prouve semaine après semaine sa valeur à Anderlecht. Il est considéré comme l’un des plus grands talents belges et évolue déjà depuis un certain temps au plus haut niveau dans notre pays.

Pourtant, il n’a encore jamais été appelé chez les Diables Rouges. La situation pourrait toutefois évoluer prochainement, puisque le sélectionneur Rudi Garcia devra soumettre en mai une large pré-sélection pour la Coupe du monde.

Nathan De Cat au Mondial 2026 ?

Nathan De Cat a réagi à la possibilité d’une sélection pour le Mondial dans une interview accordée à DAZN. "Ce n’est pas quelque chose auquel je pense beaucoup", a-t-il d’abord expliqué.

"Il faudra voir comment la saison se termine, mais je sais qu’il y a encore beaucoup de joueurs devant moi et beaucoup qui ont une bien plus grande carrière et qui jouent dans de plus grands clubs", reconnaît le jeune joueur.



"Si on m’appelle, je ne dirai évidemment pas non. Mais ce ne doit pas forcément être pour cette Coupe du monde. Cela peut aussi être pour une autre. Je serais tout à fait en paix avec le fait de ne pas être sélectionné."