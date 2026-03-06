"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
| Commentaire
À quelques mois du Mondial, la Belgique va disputer deux amicaux aux États-Unis. Rudi Garcia devrait tester de nouveaux joueurs.

Les Diables Rouges vont bientôt reprendre du service. Le 28 mars, la Belgique affrontera les États-Unis, puis le Mexique le 1er avril, deux matchs amicaux disputés outre-Atlantique. Ces rencontres doivent permettre de tester des choses avant la dernière liste pour la Coupe du Monde.

Rudi Garcia l'avait annoncé la liste pour ce rassemblement pourrait être différente de celle qui ira au Mondial. Le sélectionneur veut observer d'autres profils et donner une chance à des joueurs en forme. Mika Godts, très performant à l'Ajax ou Mandela Keita, absent depuis fin 2023, devraient rejoindre le groupe.

Qui en attaque ?

Mais c'est devant qu'on se pose des questions. Qui prendra place à la pointe de l'attaque ? Lucas Stassin et Romeo Vermant pourraient avoir leur chance. Loïs Openda a beaucoup de mal cette saison à la Juventus et ne marque plus.

Et puis il y a le cas Romelu Lukaku. L'attaquant belge revient d'une grosse blessure et enchaîne petit à petit les minutes avec Naples pour retrouver du rythme. Le staff médical d'Antonio Conte fait très attention.

Attention avec Lukaku


Philippe Albert a été très direct, ancien Diable Rouge, sur le plateau de La Tribune. "On sait ce qu'on a et on sait ce qu'on aura avec Lukaku. Il n'a pas besoin de ces deux matchs-là. Il faut le laisser tranquille à Naples pour travailler, pour revenir à 100% et être prêt au moment de jouer au mois de juin. Imaginez qu'on le fasse jouer et qu'il rechute. On va pleurer sur ce plateau."

