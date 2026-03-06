L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

La fédération marocaine de football se prépare à une collaboration assez surprenante. Le Belgo-Marocain Mohamed Ouahbi, longtemps actif à Anderlecht, vient d'être présenté comme nouveau sélectionneur et pourrait bientôt travailler avec Andrés Iniesta.

Andrés Iniesta est cité comme possible futur directeur sportif de la fédération marocaine. Le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi connaît bien la Belgique. Il a travaillé plusieurs années à la formation d'Anderlecht, où il s'occupait du développement des jeunes talents.

Il est ensuite devenu entraîneur adjoint de l'équipe première avant de poursuivre sa carrière au sein de la fédération marocaine. Là-bas, il a marqué les esprits avec les équipes nationales de jeunes.

Ouahbi a conduit le Maroc U20 vers un titre mondial, ce qui lui a ouvert les portes du poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas. Il doit guider le pays jusqu'à la Coupe du monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Un champion du monde comme directeur sportif ?

Pendant ce temps, la fédération marocaine veut renforcer sa structure. Elle tente de convaincre Andrés Iniesta de devenir directeur sportif. Selon Foot Mercato, les discussions sont bien avancées, même si aucun accord définitif n'a été signé.

Iniesta a pris sa retraite en 2024 après son passage à l'Emirates Club. Depuis, l'ancien champion du monde se consacre à des projets d'entrepreneur, à la formation et à différentes activités liées au football. Iniesta est par exemple conseiller et investisseur dans son club formateur, Albacete, mais aussi dans le club danois du FC Helsingør.



