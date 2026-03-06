Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi
Photo: © photonews

Lionel Messi s'est rendu à la Maison-Blanche avec ses coéquipiers de l'Inter Miami, où le président Donald Trump les a honorés pour leur titre en MLS.

Un an plus tôt, Lionel Messi n’avait pas pu se rendre à la Maison-Blanche. L’ancien président Joe Biden souhaitait lui remettre la Presidential Medal of Freedom, mais l’Argentin avait dû décliner en raison d’un agenda trop chargé. 

À son arrivée, Donlad Trump a immédiatement lancé une remarque sur le ton de la plaisanterie : "Mon fils m’a encore demandé ce matin : tu sais qui vient aujourd’hui ? Messi !". Le président a ensuite couvert l’Argentin d’éloges, tout en évoquant également Cristiano Ronaldo : "C’est un immense fan de football et un grand fan de Messi… et d’un certain monsieur Ronaldo. Cristiano est fantastique. Tout comme toi."

Donlad Trump affirme avoir vu jouer Pelé

Le président s’est ensuite prêté au jeu des comparaisons avec une autre légende du football : "Vous savez que j’ai vu Pelé jouer avec le New York Cosmos ? Qui est le meilleur : Messi ou Pelé ?" Lorsque les personnes présentes ont majoritairement choisi Messi, Trump a suivi le mouvement : "Je pense aussi que Messi est meilleur. Mais Pelé était quand même exceptionnel."

Messi est entré dans la salle aux côtés du président américain, tandis que ses coéquipiers étaient déjà alignés. Donald Trump s’est lancé dans plusieurs digressions, évoquant tour à tour l’équipe de Miami, leur apparence, son propre niveau au golf ou encore ses critiques envers le baseball aux États-Unis, tout en revenant régulièrement à Messi pour le mettre à l’honneur.

À propos de l’Argentin, il a déclaré : "Par le passé, ils ont déjà fait venir de grandes stars en MLS. Elles jouaient correctement… mais ne gagnaient pas. Puis Leo est arrivé et il a remporté des titres, malgré toute la pression sur ses épaules." Pendant ce temps, Lionel Messi est resté discret, laissant le président mener le spectacle.

Pour marquer l’occasion, l’Argentin a reçu un maillot de Miami floqué de son nom avec le numéro 47, une référence au numéro présidentiel de Trump. Un ballon scintillant et une montre personnalisée lui ont également été remis.

La visite s’est finalement conclue dans le Bureau ovale, au son de "We Are the Champions". Les joueurs ont pu découvrir le bureau historique du président, avant que ce moment ne soit immortalisé officiellement.

