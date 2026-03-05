Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit
Mika Godts a été élu Johan Cruijff Talent du Mois en Eredivisie, une récompense qu'il remporte pour la seconde fois cette saison.

En novembre, le joueur belge avait déjà reçu ce prix individuel. Il espérait cependant remporter le prix de joueur du mois. "Je préfère être Joueur du Mois, mais talent c’est bien aussi," a-t-il plaisanté selon ESPN.

Aucun joueur du championnat néerlandais n'a été impliqué dans plus de buts que lui depuis le 2 février. L'ailier a inscrit trois buts et délivré un assist.

Le match du 1er février contre l'Excelsior, où le Belge a inscrit un doublé, n'a pas été pris en compte. Cela explique peut-être pourquoi il n'est pas "Joueur", mais "Talent" du mois. 

Les Diables Rouges

Le Belge s'est également exprimé sur l'équipe nationale belge. "Je n'ai pas eu de contact directement avec Rudi Garcia, mais je sais où j’en suis. C’est le plus important."

Il rêve évidemment de jouer avec les Diables Rouges et figure vraisemblablement dans une liste élargie : "Il y a toujours une grande liste, donc je suppose que j’y figure. Il y a quand même eu un peu de communication."

Il a tout de même déjà été en contact avec la fédération : "L’entraîneur adjoint est venu à Amsterdam en début de saison. J’ai parlé avec lui à ce moment-là."

