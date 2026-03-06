Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Auteur d'une saison solide avec l'Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili attire l'attention à l'étranger. benfica suivrait sa progression, mais l'entourage du joueur préfère rester très discret.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Benfica suivrait de près Anan Khalaili en vue du prochain mercato estival. Le club portugais garderait un œil attentif sur le jeune Israélien.

Cette saison, Khalaili a été souvent utilisé par l'Union Saint-Gilloise. Le joueur de 21 ans totalise 38 matchs, avec cinq buts et un assist au compteur. Sébastien Pocognoli comptait beaucoup sur lui, tout comme David Hubert.

Au Maccabi Haifa, il ne valait que 250 000 euros. Aujourd'hui, c'est 48 fois ce prix. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. Encore un coup de génie de la cellule de recrutement de l'Union.

Pas question de partir

Mais du côté du joueur, on ne veut pas parler transfert pour le moment. La DH a contacté son agent, Boaz Goren, qui a préféré calmer les discussions autour de son avenir.



"Nous ne commenterons aucune information concernant l'avenir d'Anan. Il a encore de grands objectifs à atteindre avec l'Union et c'est là-dessus que se porte toute son attention." Sous contrat jusqu'en juin 2028, l'Union reste en position de force si une offre arrive.