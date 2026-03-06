"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

Le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht ne sera pas décisif, mais c'est un match spécial. Deux anciens collègues vont se retrouver.

Ivan Leko et Jérémy Taravel vont à nouveau se croiser, après avoir collaboré la saison dernière au Standard de Liège. À l’époque, Taravel était l'adjoint de Leko. Il n'a jamais caché son immense respect pour le coach croate. "Ivan est un exemple pour moi. L'année passée au Standard a été l'une de mes plus belles saisons", avait confié l'entraîneur d'Anderlecht.

De son côté, Leko réagit avec humilité à ces éloges. "C’est agréable à entendre, mais c'est peut-être même trop de respect. Jérémy est devenu un ami et il occupe une place spéciale dans mon cœur. On avait prévu de travailler ensemble plus longtemps, mais dans le foot, les choses ne se passent pas comme on l'imagine."

Ivan Leko et Jérémy Taravel : une solide amitié

Le Croate souligne les qualités de son ancien adjoint. "C'est un entraîneur avec un énorme potentiel, il maîtrise tous les aspects du jeu. On se parle souvent et on s'envoie régulièrement des messages."

Mais pour le match de dimanche, chacun pense à son équipe. "Cette semaine, je n'avais pas besoin de l'entendre", s’amuse Leko avec le sourire. "Je lui souhaite le meilleur, mais dimanche, j'espère un bon match et une victoire pour nous." Taravel, interrogé sur le même sujet, a confirmé : "Non, je ne l'ai pas eu cette semaine. Aucun message n'a été envoyé."

Lire aussi… "Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel›

Leko conclut avec un clin d'œil : " Comme ça, je pourrai lui dire après le match : plus de chance la prochaine fois." Le duel s'annonce aussi intense sur le terrain qu'en dehors du football.