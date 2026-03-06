Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps
Photo: © photonews

Rien ne va plus à Tottenham. Le club anglais a enchaîné ce jeudi une cinquième défaite de suite. L'équipe londonienne est à une unité de la zone rouge.

Ce jeudi, les Spurs se sont inclinés 1-3 dans le derby de Londres contre Crystal Palace. Ils avaient pourtant mené avant que la situation ne se renverse complètement.

À la 34e minute de jeu, Dominic Solanke a ouvert le score. Quatre minutes plus tard, Micky van de Ven a été expulsé pour un tirage de maillot, ce qui va contraindre les hommes d'Igor Tudor à poursuivre la rencontre à 10. Cette faute a provoqué un penalty converti par Ismaïla Sarr.

Dans le temps additionnel de la première période, Crystal Palace a mis un véritable coup de massue sur la tête des Spurs, d'abord via Jørgen Strand Larsen (45e+1) et ensuite via le Sénégalais, qui s'offre un doublé (45e+7).

De nombreux supporters ont été aperçus en train de quitter le stade après les 45 premières minutes. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas loupé grand-chose, le score est resté inchangé dans le second acte (1-3). 

Le point sur le classement

Après des défaites contre Manchester United, Newcastle, Arsenal, Fulham et désormais Crystal Palace, Tottenham est tout proche de la zone rouge. Une seule unité sépare les Spurs de Nottingham Forest (17e) et West Ham (18e). Les trois derniers de Premier League (de 18 à 20) descendront en seconde division.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 30 67 20 7 3 59-22 37 P P G G G
2. Manchester City Manchester City 29 60 18 6 5 59-27 32 G G G G P
3. Aston Villa Aston Villa 29 51 15 6 8 39-34 5 P G P P P
4. Manchester United Manchester United 29 51 14 9 6 51-40 11 G P G G P
5. Liverpool Liverpool 29 48 14 6 9 48-39 9 P G G G P
6. Chelsea Chelsea 29 48 13 9 7 53-34 19 G P P P G
7. Brentford Brentford 29 44 13 5 11 44-40 4 G P P G P
8. Everton Everton 29 43 12 7 10 34-33 1 G P P G G
9. Fulham Fulham 29 40 12 4 13 40-43 -3 P P G G P
10. Sunderland Sunderland 29 40 10 10 9 30-34 -4 P P P P G
11. Bournemouth Bournemouth 29 40 9 13 7 44-46 -2 P G P P P
12. Newcastle Utd Newcastle Utd 29 39 11 6 12 42-43 -1 P G P P G
13. Crystal Palace Crystal Palace 29 38 10 8 11 33-35 -2 G P G P G
14. Brighton Brighton 29 37 9 10 10 38-36 2 P P G G P
15. Leeds United Leeds United 29 31 7 10 12 37-48 -11 G P P P P
16. Tottenham Tottenham 29 29 7 8 14 39-46 -7 P P P P P
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 29 28 7 7 15 28-43 -15 P P P P P
18. West Ham Utd West Ham Utd 29 28 7 7 15 35-54 -19 G P P P G
19. Burnley Burnley 29 19 4 7 18 32-58 -26 P G P P P
20. Wolverhampton Wolverhampton 30 16 3 7 20 22-52 -30 P P P G G
Premier League

 Journée 29
Leeds United Leeds United 0-1 Sunderland Sunderland
Everton Everton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 0-0 Brentford Brentford
Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 0-1 West Ham Utd West Ham Utd
Aston Villa Aston Villa 1-4 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 0-1 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Manchester United Manchester United
Tottenham Tottenham 1-3 Crystal Palace Crystal Palace
