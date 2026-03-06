Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Rien ne va plus à Tottenham. Le club anglais a enchaîné ce jeudi une cinquième défaite de suite. L'équipe londonienne est à une unité de la zone rouge.

Ce jeudi, les Spurs se sont inclinés 1-3 dans le derby de Londres contre Crystal Palace. Ils avaient pourtant mené avant que la situation ne se renverse complètement.

À la 34e minute de jeu, Dominic Solanke a ouvert le score. Quatre minutes plus tard, Micky van de Ven a été expulsé pour un tirage de maillot, ce qui va contraindre les hommes d'Igor Tudor à poursuivre la rencontre à 10. Cette faute a provoqué un penalty converti par Ismaïla Sarr.

Dans le temps additionnel de la première période, Crystal Palace a mis un véritable coup de massue sur la tête des Spurs, d'abord via Jørgen Strand Larsen (45e+1) et ensuite via le Sénégalais, qui s'offre un doublé (45e+7).

De nombreux supporters ont été aperçus en train de quitter le stade après les 45 premières minutes. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas loupé grand-chose, le score est resté inchangé dans le second acte (1-3).

Le point sur le classement

Après des défaites contre Manchester United, Newcastle, Arsenal, Fulham et désormais Crystal Palace, Tottenham est tout proche de la zone rouge. Une seule unité sépare les Spurs de Nottingham Forest (17e) et West Ham (18e). Les trois derniers de Premier League (de 18 à 20) descendront en seconde division.