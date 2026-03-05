Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

Le Bayern va accueillir une nouvelle pépite. Le jeune Autrichien de 16 ans, Matteo Maric, va bientôt être annoncé comme nouveau joueur.

C'est ce que rapporte le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg. Un accord a été trouvé avec le clan du joueur. Les contrats ont même déjà été signés ce jeudi.

Le jeune talent ne rejoindra évidemment pas directement l'effectif de Vincent Kompany. Il évoluera au sein du Campus du club.

Échec dans les négociations d'une prolongation à Salzbourg

Matteo Maric va quitter le centre de formation du Red Bull Salzbourg après l'avoir rejoint en février 2024 en provenance du FC Blau-Weiss Linz Youth. Le club autrichien a tenté de convaincre le joueur de rester en prolongeant son contrat. Le joueur souhaitait inclure une clause libératoire, ce que le RB Salzbourg n'a pas accepté.

Cela a amené à l'échec des négociations d'une prolongation et a ouvert la porte à un départ. Le milieu offensif va rejoindre l'un des plus grands clubs du monde et devra montrer ce dont il est capable dans une équipe où la concurrence est plus rude que jamais.

Parviendra-t-il un jour à percer en équipe première ? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les espoirs placés en lui sont grands.