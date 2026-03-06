Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence
La situation financière du RWDM inquiète beaucoup de monde. Le staff tente de garder le groupe concentré.

Les difficultés financières du RWDM sont connues de tous. Les joueurs et staff ont entendu parler de la situation ces derniers jours. Malgré ça, le groupe tente de rester concentré sur le travail et les matchs à venir.

Qu'en pensent les joueurs ?

Christophe Bruno reconnaît que certaines questions se sont posées dans le vestiaire. Mais l'entraîneur affirme que la direction a pris le temps d'expliquer qu'elle cherche des solutions pour stabiliser la situation.

"Il y a eu des interrogations, mais la direction nous a montré qu'elle travaille sur le dossier pour que les choses s'arrangent. On lui fait confiance et on reste concentré sur le travail", explique le coach, relayé par la Dernière Heure.

Le but, c’est de ne pas décrocher. Les joueurs doivent s'entraîner comme si de rien n'était et ne penser qu'au ballon, même si la date fatidique du 16 mars arrive vite.


Pour le coach, la meilleure façon d'aider le club, c'est de gagner des matchs. "Chacun fait son job et pour nous, staff et joueurs, on se doit de faire exister le club par nos prestations et nos performances. S’il fallait qu’Huguinho s’en aille pour que le club s’en sorte, on l'accepte."

