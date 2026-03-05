OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

C'est officiel, Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc. L'entraîneur a officialisé son départ sur son compte Instagram.

"Vive le Maroc, Dieu, Patrie, Roi. Merci", a écrit le coach en description d'une vidéo récapitulative de ses moments les plus marquants à la tête de la sélection africaine. Avec le Maroc, il a atteint les demi-finales du Mondial 2022 et la finale de la CAN 2025. Son bilan est le suivant : 49 matchs, 36 victoires, huit matchs nuls et cinq défaites.

Son remplaçant n'est pas encore officiellement connu, mais il devrait s'agir de Mohamed Ouahbi selon Foot Mercato. L'entraîneur qui a emmené le Maroc U20 vers un sacre au Mondial aura désormais l'équipe première sous ses ordres.

L'ancien adjoint d'Anderlecht (2015-2016), né à Schaerbeek, devrait débuter son aventure lors de la prochaine trêve internationale, qui aura lieu fin mars. Le Maroc disputera deux rencontres amicales, face à l'Équateur et au Paraguay.

Un adjoint portugais

João Sacramento devrait être nommé adjoint. Le Portugais a déjà de solides expériences puisqu'il a notamment été adjoint de Christophe Galtier au PSG et à Lille, mais aussi de José Mourinho à la Roma et à Tottenham.





Le tacticien de 37 ans était récemment l'entraîneur du LASK, club autrichien. Il s'apprête désormais à se lancer dans l'un des plus grands défis de sa carrière.