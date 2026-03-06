OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

C'est officiel, Paul-José M'Poku a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le joueur a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur Instagram.

Formé au Standard de Liège et à Tottenham, Paul-José M’Poku a évolué dans de nombreux clubs durant sa carrière. "Ce fut un plaisir de partager tous ces moments avec les collègues que j'ai côtoyés partout dans le monde.

Merci à tous et à la famille, qui a été un énorme soutien, mes parents. J'ai accompli ce que je voulais. J'ai accompli un rêve que beaucoup rêvent d'accomplir donc je me sens privilégié et très reconnaissant. J'ai toujours voulu donner du plaisir aux supporters en dribblant, en marquant."

Paul-José M’Poku veut transmettre son savoir

Paul-José M’Poku a désormais pour objectif de transmettre ses connaissances : "Je vais essayer maintenant de transmettre ce que j'ai appris sur le terrain avec les personnes que j'ai côtoyées, etc. Je vais essayer d'aider la prochaine génération à aller plus loin que nous. Je suis très heureux et excité pour la suite."

Durant sa carrière, l'homme désormais âgé de 33 ans est passé par des clubs comme Leyton Orient (2010-2011), Cagliari (2015), le Panathinaïkos (2016-2017), Konyaspor (2021-2022), et évidemment le Standard de Liège avec qui il a plus de 200 matchs à son compteur (2011-2016 et 2017-2020).



Sa dernière aventure dans le football était à Al-Batin. Il avait rejoint le club de deuxième division saoudienne en provenance de l'UTA Arad (club roumain), l'été dernier, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.