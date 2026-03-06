OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Mohamed Ouahbi est le nouvel entraîneur du Maroc. Le tacticien de 49 ans remplace Walid Regragui.

Mohamed Ouahbi se lance dans le plus grand défi de sa carrière. Il évoluait déjà au sein de la fédération marocaine depuis 2022. En tant qu'entraîneur des U20, il a remporté le Mondial dans la catégorie de jeunes. En décembre 2025, il a été nommé à la tête des U23 pour préparer les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Mais, quatre mois plus tard, le voilà finalement à la tête de l'équipe première, avec laquelle il s'apprête à participer à la Coupe du monde.

Le parcours de l'entraîneur belgo-marocain a débuté en 1997 au Maccabi Brussels, où il entraînait des jeunes. Il a ensuite poursuivi dans la formation à Anderlecht entre 2004 et 2015, avant de devenir adjoint de l'équipe première pour une saison, puis de retourner dans les catégories de formation de fin mai 2016 à 2021. Lors de la fin de l'exercice 2020-2021, il a révélé via ses réseaux sociaux qu'il quittait le club.

"Je suis honoré de la confiance de la FRMF," a souligné l'entraîneur. "Nous allons travailler avec exigence et humilité, en nous appuyant sur une méthode claire et une ambition collective : progresser match après match, installer des standards élevés au quotidien, permettre à l’équipe de franchir un cap dès les prochaines échéances et être à la hauteur des ambitions de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste et du peuple marocain."

João Sacramento l'épaulera en tant qu'adjoint. Fort de nombreuses expériences, notamment en tant qu'adjoint de Christophe Galtier au PSG et à Lille, mais aussi de José Mourinho à la Roma et à Tottenham, il "apportera une méthodologie de travail issue d’environnements de très forte exigence, au service de la préparation et de l’exécution au quotidien."

Les mots du président

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine, s'est exprimé suite à la nomination du nouvel entraîneur : "Cette annonce n’est pas un simple changement : c’est une transition stratégique. Notre objectif est de faire progresser le football marocain de manière continue avec une feuille de route s’inscrivant dans une vision Royale éclairée, qui relie l’équipe A, la formation, les jeunes et le football féminin.





En nommant Mohamed Ouahbi et en accueillant des renforts de tout premier plan, nous renforçons nos standards et notre exigence au quotidien, dans une logique d’harmonie et de complémentarité. Maroc 2030 est un horizon mobilisateur : notre ambition est de consolider durablement notre place parmi les meilleures nations et de performer dès cet été, comme en 2030."