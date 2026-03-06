OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc
Photo: Fédération Royale Marocaine de Football
Deviens fan de Maroc! 12

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Mohamed Ouahbi est le nouvel entraîneur du Maroc. Le tacticien de 49 ans remplace Walid Regragui.

Mohamed Ouahbi se lance dans le plus grand défi de sa carrière. Il évoluait déjà au sein de la fédération marocaine depuis 2022. En tant qu'entraîneur des U20, il a remporté le Mondial dans la catégorie de jeunes. En décembre 2025, il a été nommé à la tête des U23 pour préparer les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Mais, quatre mois plus tard, le voilà finalement à la tête de l'équipe première, avec laquelle il s'apprête à participer à la Coupe du monde.

Le parcours de l'entraîneur belgo-marocain a débuté en 1997 au Maccabi Brussels, où il entraînait des jeunes. Il a ensuite poursuivi dans la formation à Anderlecht entre 2004 et 2015, avant de devenir adjoint de l'équipe première pour une saison, puis de retourner dans les catégories de formation de fin mai 2016 à 2021. Lors de la fin de l'exercice 2020-2021, il a révélé via ses réseaux sociaux qu'il quittait le club.

"Je suis honoré de la confiance de la FRMF," a souligné l'entraîneur. "Nous allons travailler avec exigence et humilité, en nous appuyant sur une méthode claire et une ambition collective : progresser match après match, installer des standards élevés au quotidien, permettre à l’équipe de franchir un cap dès les prochaines échéances et être à la hauteur des ambitions de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste et du peuple marocain." 

João Sacramento l'épaulera en tant qu'adjoint. Fort de nombreuses expériences, notamment en tant qu'adjoint de Christophe Galtier au PSG et à Lille, mais aussi de José Mourinho à la Roma et à Tottenham, il "apportera une méthodologie de travail issue d’environnements de très forte exigence, au service de la préparation et de l’exécution au quotidien." 

Les mots du président

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine, s'est exprimé suite à la nomination du nouvel entraîneur : "Cette annonce n’est pas un simple changement : c’est une transition stratégique. Notre objectif est de faire progresser le football marocain de manière continue avec une feuille de route s’inscrivant dans une vision Royale éclairée, qui relie l’équipe A, la formation, les jeunes et le football féminin.

En nommant Mohamed Ouahbi et en accueillant des renforts de tout premier plan, nous renforçons nos standards et notre exigence au quotidien, dans une logique d’harmonie et de complémentarité. Maroc 2030 est un horizon mobilisateur : notre ambition est de consolider durablement notre place parmi les meilleures nations et de performer dès cet été, comme en 2030."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Maroc
Mohamed Ouahbi

Plus de news

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

10:00
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

09:20
"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

09:00
Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

08:30
Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

07:40
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

23:00
Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

22:30
Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

22:00
Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

21:40
OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

21:20
"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

21:00
Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

20:30
"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

20:00
1
"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

19:30
Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

19:00
Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis Analyse

Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis

18:40
Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

18:20
Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

18:00
Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

17:30
Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

17:00
Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

16:30
2
Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

16:00
Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

15:31
3
Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

14:30
Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

14:00
Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

13:30
Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

13:00
Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

12:40
David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

12:20
2

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Finale
Sénégal Sénégal 0-0 Maroc Maroc
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved