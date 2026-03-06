Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Si l'Antwerp veut encore rêver des Champions' Play-offs, le club devra absolument s'imposer face à La Louvière. Le déplacement dans le Hainaut devra toutefois se faire sans plusieurs joueurs importants.

Zeno Van Den Bosch et Vincent Janssen sont suspendus. L’entraîneur Joseph Oosting devra donc se passer de deux joueurs supplémentaires. Une situation compliquée, alors que l’effectif est déjà fortement réduit en raison de nombreuses blessures ces dernières semaines.

Sept joueurs indisponibles à l'Antwerp

"Au final, ils ne sont pas là et, comme toujours, je regarde ce que j’ai à disposition", a résumé l’entraîneur néerlandais de l’Antwerp lors de sa conférence de presse ce jeudi après-midi.

Kouyaté et Al-Sahafi font leur retour, mais sept joueurs restent néanmoins indisponibles pour la rencontre contre les Loups. Mauricio Benítez, Geoff Hairemans, Rein Van Helden, Farouck Adekami et Thibo Somers sont toujours à l’infirmerie.

Malgré cela, Joseph Oosting veut continuer à y croire et préfère se concentrer sur les aspects positifs, comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse, relayée par le Nieuwsblad. "Je regarde le soleil, les choses positives. Et pas derrière moi, vers l’ombre."



"Cela crée du stress. Bien sûr que cela nous a affectés, toutes ces défaites, mais cela ne veut pas dire que l’on doit être complètement perturbés pendant toute une semaine. Ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons continuer à progresser", a-t-il conclu avec optimisme.