"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir qualifié l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde, Hugo Broos est revenu sur sa longue carrière.

"Ça n'a plus rien à voir avec mes débuts au RWDM en 1988. À l'époque, la photo d'équipe, c'était vingt joueurs, l'entraîneur principal, son adjoint et un soigneur. Aujourd'hui, il y a presque autant de membres du staff que de joueurs sur la photo", confie Hugo Broos sur West-Vlaanderen.

Pour Broos, ce staff élargi est une bonne chose. "Avant, en tant qu'entraîneur principal, on devait tout gérer : la tactique, le physique et le mental. Les médias ont énormément changé. Je m'estime heureux de ne pas avoir connu les réseaux sociaux quand j'étais joueur. Mes valeurs d'il y a quarante ans, basées sur le respect, me servent de guide."

Broos est satisfait en regardant sa carrière. "Si je vous disais le contraire, vous tomberiez de votre chaise. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais les bons moments ont largement dominé. En tant que joueur, le sommet a été Mexico 86, et comme entraîneur, la victoire à la Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017. J'en suis incroyablement reconnaissant."

Vincent Kompany est sorti du lot dès le début

Parmi les nombreux joueurs qu'il a entraînés, un nom se détache du reste : Vincent Kompany. "Je l'ai vu éclore alors qu'il n'était qu'un adolescent à Anderlecht. J'ai tout de suite compris qu'il irait loin, à condition qu'il garde la tête sur les épaules. C'est ce qu’il a fait. Même comme entraîneur, il va devenir un très grand coach."


Broos reçoit encore aujourd'hui des marques de respect de ses anciens joueurs. "Beaucoup m'appellent encore "coach". C'est le cas de la génération dorée du Cameroun 2017, par exemple, mais aussi de Vital Borkelmans. C'est une belle forme de respect".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Afrique du Sud

Plus de news

LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ? Live

LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ?

20:09
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
3
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
1
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

10:00
OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

09:20
"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

09:00
Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

08:30
Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

07:40
OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

08:00
"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

21:00
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00
Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved