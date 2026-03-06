"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

Après avoir qualifié l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde, Hugo Broos est revenu sur sa longue carrière.

"Ça n'a plus rien à voir avec mes débuts au RWDM en 1988. À l'époque, la photo d'équipe, c'était vingt joueurs, l'entraîneur principal, son adjoint et un soigneur. Aujourd'hui, il y a presque autant de membres du staff que de joueurs sur la photo", confie Hugo Broos sur West-Vlaanderen.

Pour Broos, ce staff élargi est une bonne chose. "Avant, en tant qu'entraîneur principal, on devait tout gérer : la tactique, le physique et le mental. Les médias ont énormément changé. Je m'estime heureux de ne pas avoir connu les réseaux sociaux quand j'étais joueur. Mes valeurs d'il y a quarante ans, basées sur le respect, me servent de guide."

Broos est satisfait en regardant sa carrière. "Si je vous disais le contraire, vous tomberiez de votre chaise. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais les bons moments ont largement dominé. En tant que joueur, le sommet a été Mexico 86, et comme entraîneur, la victoire à la Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017. J'en suis incroyablement reconnaissant."

Vincent Kompany est sorti du lot dès le début

Parmi les nombreux joueurs qu'il a entraînés, un nom se détache du reste : Vincent Kompany. "Je l'ai vu éclore alors qu'il n'était qu'un adolescent à Anderlecht. J'ai tout de suite compris qu'il irait loin, à condition qu'il garde la tête sur les épaules. C'est ce qu’il a fait. Même comme entraîneur, il va devenir un très grand coach."



Broos reçoit encore aujourd'hui des marques de respect de ses anciens joueurs. "Beaucoup m'appellent encore "coach". C'est le cas de la génération dorée du Cameroun 2017, par exemple, mais aussi de Vital Borkelmans. C'est une belle forme de respect".