Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

Marlon Fossey étant absent jusqu'au début des Play-Offs, Vincent Euvrard doit trouver comment le remplacer sur le côté droit. Trois options s'offrent au T1 des Rouches, qui pourrait modifier la solution qu'il avait trouvée contre la RAAL.

S'il devrait enregistrer le retour dans le groupe de Casper Nielsen pour le déplacement à Zulte Waregem, Vincent Euvrard compte toujours plusieurs titulaires potentiels sur la touche, au Standard. Parmi eux, le capitaine Marlon Fossey.

Victime d'une blessure aux ischios survenue à l'issue d'un sprint la semaine dernière en fin d'entraînement, le joueur de 27 ans ne sera pas de retour avant le début des Play-Offs, ce qui force Vincent Euvrard, aussi privé de Steeven Assengue, à trouver d'autres solutions pour occuper le flanc droit.

Face à la RAAL La Louvière, c'est Tobias Mohr qui y avait été aligné, avec Adnane Abid devant lui, mais le gaucher allemand doit alors défendre sur son mauvais pied, ce qui n'est évidemment pas sa tasse de thé. Il avait relativement bien résisté face aux Loups, mais la force offensive de Zulte Waregem, avec notamment Anosike Ementa et Jeppe Erenbjerg, pourrait pousser Euvrard à changer de plan.

Mohr, Lawrence ou Mehssatou sur le côté droit du Standard ?

Une autre solution serait donc d'opter pour un profil plus défensif et de redéplacer le polyvalent Henry Lawrence sur le côté droit. "Aligner un profil plus défensif ne veut pas dire qu'on serait plus attentistes. Il faut dissocier ces deux choses. Mais il est clair que l'on devra adapter notre approche en fonction de l'analyse de notre adversaire", a glissé le T1 en conférence de presse, ce vendredi.

Dernière solution, celle de titulariser Nayel Mehssatou au poste de latéral droit. "Il avait joué à ce poste contre Malines et ce n'était pas mauvais", a souligné Euvrard. "C'est un profil entre celui de Lawrence et celui de Mohr, qui pourrait être intéressant", a conclu le T1 des Rouches, qui a laissé toutes les portes ouvertes en sous-entendant tout de même un peu que Mohr pourrait ne pas être reconduit à ce poste de latéral droit.