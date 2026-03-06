"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

Manchester United s'est incliné ce mercredi face à Newcastle. Même avec un joueur de plus, les Mancuniens n'ont pas réussi à s'imposer. Après la rencontre, Senne Lammens s'est montré particulièrement critique envers son équipe.

Manchester United s’est incliné 2-1 face aux Magpies, pourtant réduits à dix depuis la 45e+1. Le gardien Senne Lammens a été directement impliqué dans l’action qui a conduit à l’exclusion de Ramsey, sanctionné d’un second carton jaune pour simulation.

"Pour moi, il n’y avait pas vraiment de contact. Donc je ne pense pas que ce soit une faute", a déclaré Senne Lammens après la rencontre, selon Het Laatste Nieuws. "Il cherchait le contact et je me suis retenu. À mon avis, l’arbitre a pris la bonne décision."

Senne Lammens est réaliste

Mais même face à un Newcastle réduit à dix, Manchester United n’a pas su convaincre. "Une défaite comme celle-là fait toujours mal. Ce n’était pas notre jour. Nous n’avons pas été assez bons", a reconnu le portier belge.

"Nous avons marqué juste avant la mi-temps, ce qui nous a donné un bon sentiment. Surtout face à dix joueurs, nous voulions faire la différence après la pause. Mais nous sommes très mal revenus des vestiaires. Notre mentalité n’était pas la bonne."


Manchester United restait pourtant sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Cette défaite pourrait freiner cet élan. "Chaque équipe connaît parfois un match comme celui-là. Nous avons tous eu un jour sans, collectivement, et cela ne devrait pas arriver. Maintenant, nous devons revenir aux bases et retrouver le niveau que nous avions auparavant. Espérons que ce ne soit qu’un accident et que nous puissions rapidement relancer notre dynamique", a conclu Senne Lammens.

