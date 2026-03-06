"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

De nombreux footballeurs ont réagi à l'annonce officielle de la fin de carrière de Paul-José M'Poku. Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio et Renaud Emond ont notamment adressé un message au jeune retraité.

Paul-José M'Poku a annoncé sur Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière. Beaucoup de personnalités du football ont commenté cette nouvelle.

"Beaucoup de souvenirs en tant qu'adversaires en équipes de jeunes... Sincèrement c’était top, bonne chance pour la suite, God Bless," a écrit Romelu Lukaku. Un autre Diable Rouge, Dodi Lukebakio, lui a également adressé un message : "Félicitations pour ta carrière frère et courage pour la suite par la grâce de Dieu."

Des messages d'anciens du Standard

Renaud Emond, figure emblématique du Standard de ces dernières années, désormais également retraité, a salué le jeune retraité : "Félicitations pour ta magnifique carrière mon frérot." D'autres anciens Rouches comme Lucas Noubi, Maxime Lestienne, Noë Dussenne et Arnaud Bodart l'ont également félicité pour sa carrière.

L'arrière gauche belgo-congolais de Genk, Joris Kayembe, l'a remercié pour tout et a ajouté qu'il est un exemple pour lui. Bref, les messages pleuvent véritablement après cette annonce.

Passé dans de nombreux clubs, Paul-José M'Poku a connu énormément de monde durant sa carrière. Il compte désormais rester encore dans le milieu du football.