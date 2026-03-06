"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku
Deviens fan de Standard! 2530

De nombreux footballeurs ont réagi à l'annonce officielle de la fin de carrière de Paul-José M'Poku. Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio et Renaud Emond ont notamment adressé un message au jeune retraité.

Paul-José M'Poku a annoncé sur Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière. Beaucoup de personnalités du football ont commenté cette nouvelle.

"Beaucoup de souvenirs en tant qu'adversaires en équipes de jeunes... Sincèrement c’était top, bonne chance pour la suite, God Bless," a écrit Romelu Lukaku. Un autre Diable Rouge, Dodi Lukebakio, lui a également adressé un message : "Félicitations pour ta carrière frère et courage pour la suite par la grâce de Dieu." 

Des messages d'anciens du Standard

Renaud Emond, figure emblématique du Standard de ces dernières années, désormais également retraité, a salué le jeune retraité : "Félicitations pour ta magnifique carrière mon frérot." D'autres anciens Rouches comme Lucas Noubi, Maxime Lestienne, Noë Dussenne et Arnaud Bodart l'ont également félicité pour sa carrière.

L'arrière gauche belgo-congolais de Genk, Joris Kayembe, l'a remercié pour tout et a ajouté qu'il est un exemple pour lui. Bref, les messages pleuvent véritablement après cette annonce.

Lire aussi… OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel
Passé dans de nombreux clubs, Paul-José M'Poku a connu énormément de monde durant sa carrière. Il compte désormais rester encore dans le milieu du football.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Paul José Mpoku
Romelu Lukaku
Renaud Emond

Plus de news

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

09:20
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

09:00
Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

08:30
OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

08:00
Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

07:40
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

23:00
Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

22:30
Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

14:00
Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

22:00
Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

Le Talent du Mois en Eredivisie est belge : voici de qui il s'agit

21:40
OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

OFFICIEL : Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc, il va être remplacé par un ex-adjoint d'Anderlecht

21:20
"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

"On refuse de penser que ce n'est qu'un tremplin" : le père d'Ali Maamar se confie sur son fils

21:00
Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

20:30
"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

"Tout est réuni pour faire un beau Mondial" : Eden Hazard optimiste pour la nouvelle génération belge

20:00
1
"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

"Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern

19:30
Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

Moussa Djenepo a fui l'Iran : "Ce voyage n'a pas été facile mais je suis en sécurité"

17:00
Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

Très bonne nouvelle pour Philippe Clément à Norwich City en vue de la saison prochaine

19:00
Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis Analyse

Poussé vers la sortie, et désormais indispensable : Anderlecht a bien changé d'avis

18:40
Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

18:20
Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

18:00
Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

Quand une icône de Bruges voit en Nathan De Cat "le nouveau Ceulemans"

17:30
Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

16:30
2
Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

16:00
Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

15:31
3
Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

14:30
Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

13:30
Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

13:00
Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

12:40
David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

12:20
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved