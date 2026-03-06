"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

Joël Ordóñez pourrait réaliser un gros transfert l'été prochain. Le défenseur, suivi depuis plusieurs mois par de nombreux clubs, est notamment revenu sur son transfert avorté à l'OM.

Le défenseur central pense à l’après Coupe du monde. "C’est bien l’idée, oui, de rejoindre un grand club après", explique le joueur au micro du Nieuwsblad.

Un transfert vers Marseille qui a échoué

L’été dernier, un transfert à l'OM semblait pourtant tout proche. "À ce moment-là, je pensais vraiment que j’allais signer à Marseille. L’accord était très proche", reconnaît-il. Selon plusieurs informations, le Club de Bruges pouvait récupérer plus de 30 millions d’euros, mais l’opération a finalement capoté.

Cette période a été particulièrement tendue pour le défenseur, qui a même refusé de s’entraîner pendant un temps. "C’était une période très difficile, disons-le comme ça." Joël Ordóñez est pourtant connu pour être quelqu’un de calme, mais la situation l’a fortement marqué. "Je suis quelqu’un qui garde toujours la tête froide, même sur le terrain. Mais à ce moment-là, j’étais vraiment en colère."

Le défenseur a toutefois rapidement tourné la page. Il a continué à enchaîner les bonnes performances et a même vécu un moment particulier face à Marseille en Europe : "C’était un match très spécial. Je voulais vraiment gagner pour envoyer un message."

Joël Ordóñez ne joue pas pour l’argent, mais pour se faire un nom

Un nouveau transfert vers un grand club pourrait désormais se profiler. Crystal Palace aurait notamment proposé 40 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal. "C’est possible. Mais je voulais absolument terminer la saison avec le Club, donc ce n’était pas une option." La Premier League reste néanmoins son grand rêve : "C’est mon championnat préféré. Quand j’étais enfant, j’étais aussi un grand fan de Liverpool."





Ordóñez tient enfin à préciser que l’argent n’est pas sa principale motivation. Le défenseur a grandi dans des conditions difficiles et a même reçu une offre d’Al-Hilal en Arabie saoudite : "Je n’ai pas eu une jeunesse facile, donc c’est beau de pouvoir aider ma famille aujourd’hui. Mais l’argent n’est pas un objectif en soi. Je veux gagner des trophées au plus haut niveau et laisser mon nom."