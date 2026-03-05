Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre

Vers une délocalisation de la Finalissima ? Voici où pourrait se jouer cette rencontre
Photo: © photonews

La Finalissima ne devrait vraisemblablement pas se jouer comme initialement prévu au stade de Lusail, à Doha au Qatar, en raison des tensions au Moyen-Orient. Mais alors, où pourrait se jouer cet affrontement ?

La rencontre opposant le vainqueur de l'Euro 2024, l'Espagne, et le vainqueur de la Copa America, l'Argentine, devrait se jouer en Europe. Selon l'agence Reuters, Londres serait la ville favorite pour organiser cette rencontre.

Madrid a également été cité, mais la fédération argentine s'y est opposée, préférant jouer sur un terrain neutre. Des stades comme le Bernabéu ou le Camp Nou auraient par exemple pu accueillir cette Finalissima.

Le Maroc a également été cité avec son stade du Prince Moulay Abdellah, mais cette fois c'est l'Espagne qui s'y est opposée. Cela se justifie dans un contexte de rivalité entourant l'organisation de la finale du Mondial 2030. 

Le communiqué de l'UEFA

L'UEFA a réagi dans un communiqué à cette situation : "Nous sommes au courant des spéculations entourant la Finalissima en raison de la situation dans la région. Les discussions se poursuivent avec les organisateurs locaux, qui ont fourni d’importants efforts afin de garantir la bonne organisation du match."


L'instance a ajouté qu'une décision devrait être prise d'ici la fin de la semaine prochaine. "À ce stade, aucune autre enceinte n’est envisagée et nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise", a pointé l'Union des associations européennes de football.

Argentine
Espagne

