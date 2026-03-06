Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Même en l'absence de Raphael Onyedika, suspendu, Ludovit Reis n'a pas été retenu contre l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain se retrouve de plus en plus souvent en dehors de la sélection.

Alors que l’on pensait que le Néerlandais profiterait de l’absence d’Onyedika pour au moins retrouver une place dans le groupe, il n’en est finalement rien. Ivan Leko affirme disposer de plusieurs alternatives pour réorganiser son milieu de terrain.

Le Club de Bruges et Ludovit Reis : une relation déjà sur la fin ?

Le Club de Bruges l’avait recruté avec beaucoup d’ambition et avait débloqué un budget conséquent pour attirer Ludovit Reis. Mais ces derniers mois, la situation s’est fortement dégradée pour lui chez les Blauw en Zwart, surtout depuis l’arrivée de Leko.

Selon le Nieuwsblad, il est désormais clair que le milieu de terrain de 25 ans ne jouera plus aucun rôle cette saison. Le club pourrait donc déjà envisager un transfert après à peine une année.

Reverra-t-on Ludovit Reis sous le maillot du Club de Bruges ?

Reis est ainsi en train de devenir la grosse déception du mercato estival du Club de Bruges. Il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer, même si la concurrence interne était très forte avec notamment Stankovic et Onyedika. Mais même en vue de la saison prochaine, la confiance semble désormais rompue.



Depuis le 16 janvier, Reis n’a plus disputé la moindre minute avec le Club de Bruges. Il a encore pris place sur le banc à quelques reprises, mais ses chances semblent de plus en plus limitées.