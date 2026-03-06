Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken réalise une nouvelle grande saison en Pro League. Le milieu de terrain de 33 ans du Club de Bruges enchaîne les minutes et confirme, semaine après semaine, son rôle essentiel avec les Blauw en Zwart. Sa régularité lui permet même de figurer en tête d'un classement du CIES.

Son calme et sa sérénité sur le terrain sont frappants, même sous pression. Même dans les moments les plus tendus, Hans Vanaken semble rarement faire le mauvais choix avec le ballon. Cette lucidité et cette régularité font de lui l’un des joueurs les plus admirés de la Pro League.

L’aspect le plus impressionnant reste toutefois son temps de jeu. Selon le CIES, le centre international d’études du sport, Hans Vanaken est le joueur de champ qui a disputé le plus de minutes en Europe entre le 25 février 2025 et le 25 février 2026.

Au total, il a joué 5745 minutes, soit environ 95 heures ou près de quatre jours sans interruption. Avec ce total, Vanaken approche même le nombre combiné de minutes disputées par Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku au cours des deux dernières saisons.

Brandon Mechele également dans le top 10

Le milieu du Club de Bruges devance ainsi le défenseur Nicolas Otamendi du Benfica et le milieu Vitinha du Paris SG. Un autre joueur du Club de Bruges figure également très haut dans ce classement : Brandon Mechele occupe la septième place. Le Diable Rouge Nicolas Raskin apparaît quant à lui en neuvième position.

Avec ce record, Hans Vanaken confirme une fois de plus son importance pour le Club de Bruges. Son mélange d’endurance physique, de qualité technique et de lucidité mentale en fait l’un des joueurs les plus précieux en Belgique, mais aussi sur la scène européenne.



