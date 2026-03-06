"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

En conférence de presse, Vincent Kompany s'est exprimé sur la situation de Lennart Karl, que le tacticien belge a choisi de laisser sur le banc lors des deux derniers matchs du Bayern en Bundesliga.

Vincent Kompany a véritablement lancé le jeune Lennart Karl cette saison. Le joueur a déjà pris part à pas moins de 31 matchs toutes compétitions confondues. Malgré une légère baisse de régime ces dernières semaines, l’entraîneur bavarois reste très serein concernant l’évolution de son jeune talent.

"J’ai été très transparent concernant Lenny, sur la manière dont nous le voyons et sur la façon dont il aborde les choses", a souligné l'ancien Diable Rouge. "Son dernier match contre le Werder Brême était très bon. Pas seulement offensivement, mais aussi très convaincant défensivement."

Une courte période de moins bien, cela arrive dans la carrière d'un joueur, surtout quand il n'a que 17 ans : "Il a traversé une période où tout ne finissait pas dans la lucarne, ça arrive, et nous sommes restés calmes."

Lennart Karl peut compter sur le soutien total de son club

Le développement de ce jeune talent est crucial au Bayern, et il n'y a pas de comparaison à faire : "Les médias parlaient de comparaisons avec Messi, nous parlions plutôt de son développement constant et de l’évolution de sa carrière.

Lire aussi… "Nous savons à quelle vitesse cela peut changer" : Vincent Kompany prudent sur les chances de titre du Bayern›

Il a fait tout ce qu’un jeune joueur qui grandit au Bayern fait. Nous continuerons à le soutenir, et nous le ferons avec une confiance totale, car il progresse toujours dans la bonne direction", a conclu Vincent Kompany.