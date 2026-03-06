Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

De retour dans le groupe pro d'Anderlecht, Mats Rits prépare son départ. Le milieu mise sur son expérience et son leadership pour relever un nouveau défi.

La saison dernière a été éprouvante pour Mats Rits. Avec 162 minutes de jeu avec les espoirs, il a été écarté du noyau A en septembre. Pourtant, c'était un titulaire indiscutable à Anderlecht et l'un des cadres du vestiaire.

Le manque de perspectives sportives a été difficile à vivre. Durant le mercato hivernal, il espérait un nouveau départ. "Mats bosse comme un fou et affiche des tests physiques incroyables", confiait d'ailleurs Coosemans en janvier.

Son agent, Gunter Thiebaut, explique dans Het Nieuwsblad pourquoi un transfert en plein hiver était complexe : "À cette période, les budgets des clubs sont souvent limités. De plus, il n'y a pas de préparation pour remettre à niveau un joueur qui a très peu joué."

Mats Rits peut encore rendre service

Suite au départ du directeur sportif Olivier Renard, Rits a réintégré l'équipe première sous les ordres de l'entraîneur intérimaire Jérémy Taravel. Même si ses chances de jouer sont minces, rien n'est impossible.

Ses agents prospectent à l'étranger. "C'est vrai que beaucoup de clubs bloquent sur son âge, ce que je trouve étrange", regrette Thiebaut. "Ses qualités sont indiscutables. On a besoin de joueurs de ce profil pour encadrer les jeunes et montrer l'exemple."





Rits est ouvert à une expérience en dehors de la Belgique, mais le cadre de vie et l'aspect financier seront décisifs. Avec 393 matchs en première division et 41 rencontres européennes au compteur, son expérience est un atout majeur. "Nous devrons bientôt faire le bon choix", conclut son agent.